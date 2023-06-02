RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-форвард сборной Украины подал иск против заокеанского гранда: что случилось

Фото: Жуниор Мораес побил горшки с "мушкетерами" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Судебные тяжбы с бразильским "Коринтиансом" начал бывший нападающий киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

36-летний форвард стремится расторгнуть контракт с "мушкетерами". Соглашение действует до 31 декабря 2023 года.

Мораес желает досрочно покинуть "Коринтианс". Он разочарован неисполнением бразильским грандом взятых обязательств. В частности, нападающий не получил дополнительных выплат за "выслугу лет" и части от имиджевых прав.

От имени Мораеса его адвокаты пытались расторгнуть договор в одностороннем порядке. Впрочем, бразильская Фемида не разрешила реализовать этот план. Суд обязал пройти полную процедуру иска футболиста к клубу.

Жуниор Мораес провел лучшие годы игровой карьеры в украинской Премьер-лиге. Здесь в 2012-2022 гг. (с перерывами) он защищал цвета донецкого "Металлурга", "Динамо" и "Шахтера". В 2019 получил украинский паспорт и сыграл 11 матчей за сборную Украины (1 гол).

К слову, ранее собрали фотографии новой избранницы Лукаку в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия