Экс-форвард сборной Украины подал иск против заокеанского гранда: что случилось

36-летний форвард стремится расторгнуть контракт с "мушкетерами". Соглашение действует до 31 декабря 2023 года.

Мораес желает досрочно покинуть "Коринтианс". Он разочарован неисполнением бразильским грандом взятых обязательств. В частности, нападающий не получил дополнительных выплат за "выслугу лет" и части от имиджевых прав.

От имени Мораеса его адвокаты пытались расторгнуть договор в одностороннем порядке. Впрочем, бразильская Фемида не разрешила реализовать этот план. Суд обязал пройти полную процедуру иска футболиста к клубу.

Жуниор Мораес провел лучшие годы игровой карьеры в украинской Премьер-лиге. Здесь в 2012-2022 гг. (с перерывами) он защищал цвета донецкого "Металлурга", "Динамо" и "Шахтера". В 2019 получил украинский паспорт и сыграл 11 матчей за сборную Украины (1 гол).