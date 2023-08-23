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Экс-форвард сборной Украины перебрался в аутсайдер баскетбольной Суперлиги

Черкассы, Среда 23 августа 2023 12:26
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Экс-форвард сборной Украины перебрался в аутсайдер баскетбольной Суперлиги Фото: Андрей Агафонов против "Обезьян" в предыдущем сезоне (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Черкасские Мавпы" подписали опытного нападающего Андрея Агафонова из одесского коллектива БИПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

37-летний тяжелый форвард усилил аутсайдера чемпионата Украины. Воспитанник одесского баскетбола стал вторым новичком черкащан в межсезонье.

Агафонов предыдущий сезон начал в составе румынского КСМ "Тыргу-Жиу", а завершил на родине. В составе команды БИПА он набирал в среднем 14 очков, делал 7.8 подборов, 3.7 передачи, 0.6 перехватов за более чем 28 минут на паркете. Стараниями ветерана одесситы завоевали "бронзу".

Накануне "Обезьяны" объявили о переходе форварда Кальниченко. Экс-лидер "Николаева" прошлый сезон провел в румынском "Сибиу". Ранее черкащане продлили контракты с пятью исполнителями и главным тренером Слипенчуком.

Кто такой Андрей Агафонов

Уроженец Одессы, воспитывался в Киевском спортивном лицее-интернате. В составе КЛСИ дебютировал в Первой лиге в десятом классе.

Впоследствии оказался в "Химике" из Южного. Завоевал 5 бронзовых медалей чемпионата Украины. В 2010 году перебрался в столичный "Будивельник". В рядах киевлян завоевал "золото" Суперлиги 2010/11 и Кубок Украины-2012. Затем защищал цвета "Одессы".

В 2014-м начал зарубежный период игровой карьеры. Выступал в чемпионатах Германии, Литвы, Румынии и Венгрии. После возвращения на родину три года назад поиграл за "Тернополь" и "Одессу". Цвета сборной Украины защищал на рубеже 00-х и "десятых".

К слову, ранее сборная Украины проиграла Хорватии полуфинал пре-квалификации к Олимпиаде.

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