Экс-форвард сборной Украины неожиданно вернулся в "Зарю"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опытный форвард продолжит выступления в украинской Премьер-лиге. Он уже защищал цвета луганчан в 2014-2016 и 2019 гг.

Будкивский подписал со "Зарей" контракт на сезон. Другие детали сделки и игровой номер ветерана пока неизвестны. За место в основе он будет конкурировать с другими нападающими команды – Бугаем, Герреро, Горбачем и Ндуром.

Сезон 2024/25 Будкивский начал в Житомире. Он успел сыграть 2 матча в квалификации Лиги конференций и расторг договор с "полесскими волками" по обоюдному согласию. В составе "Полесья" форвард выступал с января 2022 года.

Кто такой Филипп Будкивский

Уроженец Киева, воспитанник "Отрадного". Подростком попал в структуру донецкого "Шахтера", а на профессиональном уровне дебютировал за третью команду "горняков" в сезоне 2009/10.

Пробиться в основу "Шахтера" так и не сумел, поэтому ездил по арендам. В разные годы выступал за мариупольский "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю", махачкалинский "Анжи", бельгийский "Кортрейк" и французский "Сошо". Зимой 2019-го подписал контракт с луганчанами, а через год оказался в черниговской "Десне".

В 2014-2015 гг. сыграл 6 поединков за сборную Украины, в которых результативными действиями не отличился. Поехал с "сине-желтыми" на Евро-2016, но не провел на французских полях ни минуты.