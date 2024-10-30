Экс-директор Google призвал армию США заменить танки беспилотниками

"Я где-то читал, что у США где-то хранятся тысячи и тысячи танков. Отдайте их. Купите вместо этого беспилотники", - сказал он Future Investment Initiative в Саудовской Аравии

Шмидт, основавший стартап по созданию автономных дронов-камикадзе для Украины, заявил собравшимся, что война между Россией и Украиной продемонстрировала, как "дрон стоимостью 5 тысяч долларов может уничтожить танк стоимостью 5 млн долларов".

По словам Шмидта, тактика применения беспилотников Украиной и Россией меняется каждые три-шесть недель, поскольку два противника спешат внедрять инновации.

"Стоимость автономности падает так быстро, что война с использованием беспилотников, которая является будущим конфликта, в конечном итоге приведет к отказу от танков, артиллерии и минометов", - добавил он.

Тем не менее, Шмидт дал понять, что, по его мнению, правительства и вооруженные силы на Западе будут медленно адаптироваться.

"Эта система совершенно не подходит для такого сценария", - сказал он, добавив, что, несмотря на радикальные изменения на поле боя, организационные и политические структуры "не меняются".

Шмидт, покинувший свой пост в совете директоров компании Google Alphabet в 2019 году, в течение многих лет выступал в качестве связующего звена между Кремниевой долиной и правительством США. Он был первым председателем Совета по инновациям в сфере обороны США, консультируя старших руководителей обороны по новым технологиям в период с 2016 по 2020 год. Он также возглавлял Комиссию по национальной безопасности по искусственному интеллекту, которая в 2021 году представила рекомендации Конгрессу о том, как лучше всего использовать ИИ для национальной безопасности и обороны.