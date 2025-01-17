У экс-детектива НАБУ, который сбежал в Румынию, были связи с Россией, - расследование

Экс-детектив НАБУ Тимур Аршавин, который незаконно пересек границу с Румынией и сбежал, имел связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Informator.ua .

Проанализировав данные из открытых источников и реестры, журналисты выяснили, что у родителей и жены Аршавина - действующее российское гражданство.

"Аршавина Анастасия Белигтеевна (жена - ред.), а в реальности - Дагбаева Оюна Белигтеевна, гражданка России из Республики Саха, г. Нерюнгри была не только партнером в личной жизни детектива НАБУ. Аршавин вел с женой совместный бизнес: они были соучредителями Общественного объединения "Комплексные решения", - отметили журналисты.

По их данным, деньги у Аршавина неожиданно появились перед его бегством. А вот до этого он сидел в микрозаймах под большие проценты.

"По официальной информации, только за два года он взял 50 (!) микрокредитов. Наименьший заем составлял 500 гривен, максимальный 30 тыс. грн", - сообщили журналисты.

Как известно, именно этот детектив, представлял интересы государства в суде в деле против Коломойского.

В свою очередь, НАБУ заявило, что Аршавин на момент участия в судебном деле Коломойского уже был уволен.

Как сообщалось ранее, экс-детектив Национального антикоррупционного бюро Тимур Аршавин сбежал из Украины в Румынию. В октябре 2024 года он пересек границу вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался. В НАБУ заявили, что он уволился из Бюро в июле 2023 года.