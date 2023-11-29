Экс-госсекретарь США Помпео призвал Украину гарантировать защиту инвестиций

В Украине следует прекратить разговоры о вероятной национализации Киевстара, поскольку это может оказать негативное влияние на инвестиционный климат страны, а также на доверие союзников для противодействия российскому вторжению и возобновлению после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего госсекретаря США и экс-главы ЦРУ, а ныне члена совета директоров , независимого неисполнительного директора Киевстара Майка Помпео.

"Разговор о национализации был бы отступлением назад, потому что Украина потребует огромного количества инвестиций частного сектора, прямых иностранных инвестиций, а также поддержки со стороны Европы и частного сектора США, чтобы преодолеть последствия войны", - сказал он, напомнив о необходимости защиты права собственности. Пренебрегнув этим, Украина допустит "стратегическую ошибку", ведь не сможет привлекать инвестиции для восстановления, потоки капитала будут очень ограниченными.

Помпео также отметил, что крупнейший украинский оператор связи, принадлежащий международной телеком-группе VEON, является "важной жемчужиной украинской экономики. Киевстар невероятно хорошо служил украинскому народу, был невероятно щедрым. Он также был важным участником помощи украинскому народу в последние два года ".

"Сейчас именно то время, когда мы можем начать это делать. Я приехал с группой частных инвесторов от строительной отрасли до телекоммуникационной - из всех сфер", - сообщил Помпео и подчеркнул необходимость безусловного соблюдения Украиной общепризнанных правил неприкосновенности частной собственности и защиты инвестиций.

"[Инвесторы] должны делать это с уверенностью, что капитал, который они инвестируют в Украину, будет защищен от конфискации или национализации", - подчеркнул он.

Кроме того, Помпео отметил, что США готовы оказывать Украине всю необходимую поддержку для победы, а сама Украина кроме борьбы на линии фронта должна продолжить демократические трансформации - они обеспечат экономическое могущество для противостояния российским посягательствам или агрессии.

Экономическую мощь Украины Помпео называет одним из центральных элементов ее безопасности, чтобы страна могла противостоять любым силовым посягательствам. Поэтому США будут помогать Украине достичь стратегического преимущества над врагом: на поле боя, чтобы Украина диктовала захватчику условия мира с сильной переговорной позиции, и в сфере экономики, чтобы предотвратить агрессию в будущем.

"Зло идет из Москвы, и этому злу надо противостоять. Украинский народ сделал удивительную работу, принес огромные жертвы для этого. Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать это во всех измерениях: военном, дипломатическом, разведывательном, а теперь и коммерческом. Нам нужно, чтобы частный сектор определял возможности, брал на себя риски и входил в эту сферу, и нам нужно убедиться, что условия, создаваемые украинским правительством, а это фундаментальная способность защищать основные права, права собственности, существуют таким образом, чтобы мы могли реализовать это четвертое важное направление, чтобы убедить Владимира Путина, что поражение Украины невозможно", - подчеркнул Помпео.