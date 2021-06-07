ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-чиновника Київської облради судитимуть за привласнення 2 млн гривень соцдопомоги

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 червня 2021 17:41
Екс-чиновника Київської облради судитимуть за привласнення 2 млн гривень соцдопомоги Фото: екс-чиновника Київської облради судитимуть за привласнення 2 млн гривень соцдопомоги (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Колишнього посадовця Київської облради судитимуть за розкрадання 2 млн гривень адресної допомоги мешканцям області. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою зі своїм безпосереднім керівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурант, залучивши підпорядкованого йому службовця, організував схему заволодіння держкоштами, передбачених для допомоги окремим категоріям громадян, а саме: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій тощо згідно з програмою "Турбота".

Так, зловмисники вносили у списки осіб без законних на те підстав і таким чином упродовж 2018-2019 років заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн гривень.

Досудове розслідування відносно начальника відділу, який був організатором цієї схеми, на цей час триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила працівника Львівського обласного госпіталю ветеранів на вимаганні хабарів.

За 8 тисяч доларів лікар "допомагала" в оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ чиновники хищение госсредств
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС