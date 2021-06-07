Екс-чиновника Київської облради судитимуть за привласнення 2 млн гривень соцдопомоги

Колишнього посадовця Київської облради судитимуть за розкрадання 2 млн гривень адресної допомоги мешканцям області. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

"До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього працівника Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою зі своїм безпосереднім керівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурант, залучивши підпорядкованого йому службовця, організував схему заволодіння держкоштами, передбачених для допомоги окремим категоріям громадян, а саме: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій тощо згідно з програмою "Турбота".

Так, зловмисники вносили у списки осіб без законних на те підстав і таким чином упродовж 2018-2019 років заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн гривень.

Досудове розслідування відносно начальника відділу, який був організатором цієї схеми, на цей час триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.