Экс-чемпион UFC Нганну после нокаута Фьюри влетел в топ рейтинга боксеров

37-летний француз камерунского происхождения попал в обновленную классификацию WBC. После первого же выхода на профи-ринг он оказался на 10-й строчке рейтинга в сверхтяжелом дивизионе.

Нганну провел все 10 раундов против Фьюри и даже сумел отправить "Цыганского Короля" в нокдаун. В конце концов, британский боксер одолел бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship только по решению судейской коллегии. После боя команда французского бойца обратилась в WBC с предложением добавить его в рейтинг.

Идею появления Нганну в классификации тяжеловесов поддержал президент WBC Маурисио Сулейман. Совет директоров организации решил включить французско-камерунского боксера в рейтинге за "выдающуюся работу". Лидером рейтинга остался американец Деонтей Уайлдер.

Кто такой Фрэнсис Нганну

Уроженец камерунской глубинки, грезил боксом с детства. Из-за бедности в 26 лет пробрался нелегалом в Европу, где собрался начать карьеру боксера.

В Париже познакомился с Фернаном Лопесом, который разглядел в нем потенциал для выступлений в смешанных единоборствах. На уровне MMA дебютировал в 2013 году. В общей сложности провел 20 боев в октагоне – 17 побед, 3 поражения. В 2021-2023 гг. контролировал пояс UFC в тяжелом весе.

В этом году заключил контракт с Professional Fighters League из-за разногласий с UFC. Прозвище – "Хищник". За поединок против Фьюри заработал минимум 10 млн долларов.