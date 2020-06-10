"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та космічних розробок

Бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, буде сприяти комерційному використанню розробок і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Про це йдеться у меморандумі, підписаному керуючою компанією бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" і ХАІ, передає РБК-Україна.

Серед цілей меморандуму – розробка, проектування і виробництво авіаційної, ракетно-космічної та супутникової техніки. Крім цього, бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" буде допомагати шукати бізнес-партнерів для ХАІ у сфері розробок для проектування та модернізації газотурбінних установок, систем управління і радіоелектронного обладнання.

Наголошується, що згідно з укладеним меморандумом розробки, адаптацію та подальшу індустріальне впровадження фахівці та науковці з ХАІ можуть проводити на базі технопарку "Екополіс ХТЗ".

Нагадаємо, раніше бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" підписав аналогічні меморандуми про спільний пошук партнерів з іншими основними науково-технологічними центрами Харкова: Харківським університетським консорціумом провідних вузів міста, Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут", Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського".

Науково-дослідні центри Харкова спільно з бізнес-парком "Екополіс ХТЗ" націлені на пошук комерційних партнерів для розробок у науково-технологічній сфері та сфері прикладних технологій для подальшої спільної реалізації цих проектів. Меморандуми закладають базу для розвитку співробітництва між бізнесом і наукою в рамках діяльності харківського технопарку Ярославського, який стане центром розвитку наукомістких виробництв, а також дослідної та R&D діяльності для впровадження інноваційних технологій і рішень.

Багатогалузевий бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського на основі площ Харківського тракторного заводу (ХТЗ). У Харкові буде створена інноваційна ділова, дослідницька і виробнича екосистема світового рівня.

Плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд створить в Україні не менше 10 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного та торговельного комплексів, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та навчального центрів. Згідно із заявами представників міськради "Екополіс ХТЗ" є якірним проектом стратегії Харкова на найближче десятиліття.