У "Екополіс-ХТЗ" Ярославського з'явиться аграрний хаб

Генеральний директор DCH Real Estate&Infrastructure Данило Владов підписав від імені DCH меморандум про стратегічне співробітництво інноваційного парку "Екополіс-ХТЗ" з майбутнім агроіндустріальним парком Agrihub від Agroport. Про це стало відомо в ході агропромислового форуму Agroport, який відкрився сьогодні в Харкові.

Вперше форум відбувся в Харкові у 2015 році за сприяння групи DCH Олександра Ярославського та обласної влади, а також за підтримки та участі Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO). З тих пір проект розширив свої географічні межі, обзавівся "філіями" у Львові та Херсоні, а в Харкові щорічно збирає в першій декаді жовтня учасників зі всієї України.

Агропорт-2019 рік, за заявою його генерального менеджера Дмитра Титаренка, стане точкою відліку нового етапу в історії форуму.

"Майбутнє аграрної сфери безпосередньо лежить в площині інноваційних розробок. Тому сьогодні більш актуальний не формат періодичних експозицій і конференція, а постійно діючі дослідно-демонстраційні майданчики з науковою компонентою. Саме таким ми бачимо Agroport в наступні роки — передовим агроіндустріальним інноваційним парком", — розповів Титаренко.

Група DCH Олександра Ярославського в особі компанії "Екополіс-ХТЗ" підтримала ініціативу команди Agroport.

Як повідомлялося раніше, Олександр Ярославський планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" понад 1 млрд доларів протягом найближчих 10 років. В рамках інноваційного парку будуть функціонувати індустріальний, логістичний, комерційний, освітній і науковий кластери, до яких тепер додасться і агротехнологічний Agrihub.

Олена Дерев'янко, віце-президент DCH, на відкритті форуму Agroport-2019 зазначила, що нові економічні реалії і технологічний прогрес вимагає адекватних підходів і форматів комунікації сторін, зацікавлених у розвитку українського агропромислового комплексу.

"Тому ми вітаємо і підтримуємо ініціативу трансформувати Agroport в інноваційний агроіндустріальний парк. Свого часу Олександр Владиленович Ярославський і група DCH дали Харкову серйозний стимул для економічного розвитку, створивши інфраструктуру Євро—2012, включаючи сучасний харківський аеропорт. Зараз ми займаємося створенням екосистеми стимулювання інноваційної та інвестиційної активності на рідній Харківщині. Agroport у своїй харківській частині просто переїжджає з аеропорту на легендарний ХТЗ", - сказала вона.

Вперше форум відбувся в Міжнародному аеропорту "Харків" групи DCH Олександра Ярославського і традиційно підтримується DCH. Форум є комплексним і складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. Тематика заходів традиційно відповідає пріоритетам Всесвітньої продовольчої організації ООН (FAO). З 2016 АГРОПОРТ об'єднав фермерів всій Україні і проводиться у форматі Захід-Схід.

DCH – одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Власник і президент — Олександр Ярославський, один з найбільш відомих бізнесменів України. Ключові напрямки діяльності DCН: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. У числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та ін.

Інвестиції Олександра Ярославського в економіку Харківського регіону перевищили 1 млрд доларів, включаючи вкладення в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5* готелю й інших критеріальних для УЄФА об'єктів).