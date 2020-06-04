"Екополіс ХТЗ" Ярославського названо якірним проектом стратегії розвитку Харкова

Бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ", який реалізує група DCH Олександра Ярославського, включений в проект стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 рр. Крім того, "Екополіс ХТЗ" названо якірним проектом цього документа.

Про це заявив секретар Харківської міської ради Олександр Новак, передає РБК-Україна.

Повідомляється також, що директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" Віталій Баранников увійшов до складу робочої групи з розробки стратегії розвитку Харкова.

"На цей момент ми запросили міжнародні компанії для розробки комерційної концепції проекту: Cushman&Wakefield, а також компанію EGIS (Франція) та її архітектурне бюро 10 Design (Великобританія) для розробки архітектурної концепції та генерального плану проекту. Паралельно ми активно залучаємо резидентів в бізнес-парк. Вже підписаний на вищому рівні в присутності мера Харкова меморандум з великою китайською телекомунікаційною компанією ZTE. Співпрацюємо з рядом наукових і освітніх установ Харкова. І, крім того, ведуться активні переговори з глобальними високотехнологічними компаніями - Alibaba, Huawei, Cisco та іншими", - заявив Баранников під час засідання робочої групи.

За його інформацією, до кінця поточного року буде готовий майстер-план проекту, після чого відразу розпочнуться проектно-будівельні роботи.

Нагадаємо, бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" розміститься на території Харківського тракторного заводу після глибокого редевелопменту його території. Сам ХТЗ залишиться ядром індустріальної частини бізнес-парку.

Плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд дозволить створити в Харкові не менше 13 тис. робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного комплексу і торгового кластера, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та навчальних центрів.