Економісти прогнозують зростання цін: скільки коштуватимуть м'ясо, хліб, олія та овочі

Ціни зростатимуть

За прогнозними оцінками науковців "Інституту аграрної економіки", у І півріччі 2022 року збережеться тенденція підвищення цін на основні види м’яса - яловичину, свинину та м’ясо птиці - як мінімум, на 15-20%.

Середня ціна 1 кг хліба нині складає близько 30,65 грн, що перевищує показники минулого року на 23%. Найближчим часом частка вартості енергоресурсів у виробництві хлібобулочних виробів зросте з 5-7% до 15-20%. З урахуванням інфляційного фактору, це призведе до подальшого подорожчання хліба та хлібобулочних виробів на 10-25%, йдеться в прогнозі.

Падіння обсягів світового виробництва олійних культур у 2020 р. спричинило стрімке зростання світових цін на олію та шрот, що знайшло своє відображення на внутрішньому продовольчому ринку України, де ціна на соняшникову олію зросла на 85%. На початку січня 2022 року вона коштувала в середньому 61,43 грн/л.

Очікується поступове сезонне збільшення відпускної ціни насіння соняшнику, що відобразиться на зростанні ціни соняшникової олії. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, до серпня 2022 року цей вид агропродукції може здорожчати в межах 20% - до 75 грн/л, зазначили науковці.

Борщовий набір подорожчав вдвічі

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вартість борщу у січні 2022 року більш ніж у 2 рази перевищила показник січня минулого року.

У першому кварталі 2022 року очікується подальше підвищення цін - залежно від виду овочів - на 15-25% проти цін початку 2022 року. Ціни на тепличні овочі в Україні можуть різко зрости у зимово-весняний період 2022 року.

"Ціновий стрибок передбачається настільки відчутним, що для великої частини українських споживачів - з низьким рівнем доходів - свіжі помідори, огірки та перець у цей період будуть практично недоступні", - зазначила завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку "Інституту аграрної економіки" Інна Сало.

Ціна на споживчому ринку картоплі впродовж останніх п’яти місяців залишалася практично стабільною. Втім, з огляду на тенденції минулих років у зимово-весняні місяці 2022 року очікується подальше підвищення ціни на картоплю - до 35%, йдеться в повідомленні.