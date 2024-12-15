Экономисты посчитали стоимость рождественского стола-2024: какие блюда самые дорогие

По расчетам сотрудников центра, рождественское меню из блюд, которые являются традиционными для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые, обойдутся в расчете на среднестатистическую семью в 1365 грн.

Кутья, узвар, рыба, борщ и винегрет

По расчетам экономистов, пшеничная кутья - 950 г продуктов традиционной рецептуры - обойдется в 175,05 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак - 68,5 грн за 200 г, а также грецкие чищеные орехи - 44,89 грн и изюм - 21,73 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 21,30 грн за 400 г. За мед заплатим еще 16,90 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,73 грн.

Традиционный узвар готовится из сушеных яблок, груш и чернослива. Готовые наборы этих фруктов для компота стоят в супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба - 306,97 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 301 грн, а за 200 г муки - 5,97 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 131,94 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) - 43,53 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) - 12,59 грн, капуста (300 г) - 12,66 грн, лук (100 г) - 1,75 грн, морковь (400 г) - 12,08 грн, свекла (800 г) - 16,15 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров - 8,31 грн и томатной пасты - 11,82 грн. Еще немного сахара - 1,73 грн за 50 г, растительного масла - 6,21 грн за 80 г, по вкусу: перец черный и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 67,75 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 21,40 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) - 20,86 грн, свекла (400 г) - 8,08 грн, морковь (378 г) - 11,42 грн, лук (100 г) - 1,75 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,88 грн за 50 г и соль по вкусу (0,36 грн).

Вареники и овощи

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 50,06 грн, включая картофель (1 кг) - 34,77 грн, муку (500 г) - 14,93 грн, соль (10 г) - 0,36 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 52,50 грн. Для приготовления теста заплатим за муку - 14,93 грн (500 г), а за соль (10 г) - 0,36 грн. Сырая капуста будет стоить 25,32 грн за 600 г, морковь (189 г) - 5,71 грн, а лук (132 г) - 2,30 грн. Растительное масло для заправки (50 г) - 3,88 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) - 14,93 грн, немного соли (10 г) - 0,36 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни - 54,45 грн за 300 г. В общем, стоимость таких вареников составит 69,74 грн (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 109,88 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 г) - 43,88 грн. Стоимость овощей составит 59,43 грн: 1 кг капусты - 42,20 грн, 189 г моркови - 5,71 грн, 660 г лука - 11,52 грн. Соль и перец по вкусу - 0,36 грн и растительное масло (80 г) - 6,21 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (7,76 грн) из 1 кг картофеля (34,77 грн) и 132 г лука (2,30 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,36 грн). Всего затрат - 45,19 грн.

Отдельно ставят на стол соленья: квашеная капуста - 75 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые - 42 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи - огурцы (70 грн) и помидоры (64 грн) по 500 г соответственно.

Расчет стоимости рождественского стола 2024 года сделан сотрудниками центра "Институт аграрной экономики" по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на 11 декабря этого года.

Они утверждают, что стоимость рождественского стола 2024 года будет на 41% выше прошлого года, когда она составила 970 грн.