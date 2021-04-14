Економіст назвав хорошим сигналом намір українського бізнесу нарощувати внутрішні інвестиції

За його словами, для України питання як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій було і залишається принципово важливим, особливо в умовах світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Водночас торішній інвестиційний спад у вітчизняній економіці, за його словами, був продиктований об'єктивними причинами - введенням обмежувальних заходів, в тому числі на роботу цілого ряду бізнес-сегментів.

"Загальний відтік інвестицій минулого року стався через коронавірусну пандемію, через невизначеність. Пам'ятаєте, які прогнози були - що впаде світова економіка, а відповідно і в Україні. Але зараз ми бачимо, що ситуація, в тому числі економічна, відновлюється. І це вселяє оптимізм", - сказав Мілованов.

Екс-міністр зазначив, що позитивним для країни сигналом є, зокрема, намір великих операторів роздрібної торгівлі нарощувати внутрішні інвестиційні потоки.

Як приклад він навів заяву торгової мережі АТБ інвестувати до кінця 2021 року в розвиток економки 22 млрд грн.

"Те, що АТБ планує інвестувати 22 млрд грн - це важливо. Це великі гроші, майже 1 млрд доларів. В хороші роки в Україні інвестиції становили близько 3 млрд доларів, ну а нормою було б 10 млрд доларів. Якби ми жили в умовах припливу 10 млрд доларів щорічних інвестицій, то інвестиції АТБ склали б 1/10 частину. Тобто сума значна, і це важливо. Разом з тим я б не проводив лінію вододілу між внутрішніми і зовнішніми інвестиціями, а дивився б на ситуацію комплексно. Ще раз - так, інвестиції в розмірі 22 млрд грн - це велика сума і ми повинні боротися за те, щоб таких інвестицій було більше. Але, потрібно розвивати напрями і для зовнішніх інвестицій. У будь-якому випадку те, що українські компанії інвестують всередині країни, а не виводять гроші за кордон - це дуже хороший знак", - резюмував Милованов.