Экономим бензин в городе: секреты эффективной езды на авто

Именно в городе автомобиль потребляет больше всего топлива, поэтому соблюдение приемов экономии будет в таких условиях наиболее эффективным. Рассказываем о наиболее действенных мерах экономии на горючем.

Вероятно, большая часть украинских автомобилистов наматывает свои километры именно в городских условиях. При том что езда в этом режиме является наименее благоприятной для того, кто хочет тратить на заправку меньше средств. Все очень просто: на городских улицах автомобилю приходится часто трогаться с места и разгоняться, а это требует впрыска в цилиндры дополнительных порций бензина или дизтоплива. Поэтому и считается, что главное средство снизить потребность в горючем - это переход на сдержанный, взвешенный стиль езды. Но это не единственный способ.

Температура двигателя. В наше время не принято подолгу прогревать двигатель перед поездкой, и на современных моделях делать это на холостом ходу делу нет смысла. Но начав движение на едва теплом моторе, не нагружайте его сразу высокими оборотами, энергичными ускорениями и высокой скоростью - именно в таких режимах двигатель потребляет много топлива. Если неторопливо двигаться первые несколько минут после выезда, мотор прогреется быстро и не будет потреблять лишнего.

Ничего лишнего. Летом потребление топлива на 0,5 - 1,0 л/100 км поднимает кондиционер, зимой добавляют мотору аппетита подогревы стекол, сидений, дополнительные фары и т.д. Если вы научитесь создавать микроклимат в салоне другим способом, суммарный расход топлива в городском режиме заметно снизится. Но не забывайте, что на скорости выше 50 - 60 км/ч полностью открытое окно повышает расход топлива примерно так же, как и активированный кондиционер.

Умереннаяскорость. Всегда помните, что у большинства массовых моделей на пределе 80 - 90 км/ч происходит ступенчатый рост потребления топлива. Потому что после 60-70 км/ч увеличивается аэродинамическая составляющая в сумме сил, которые оказывают сопротивление движению автомобиля. Это правило действует и на загородных трассах, и на скоростных проспектах в крупных городах.

Аэродинамика. Если в городе вы часто разгоняетесь до 50 - 70 км/ч, имейте в виду, что для вас будет иметь значение все, что портит заводскую аэродинамику машины. То есть желательно демонтировать верхний багажник, дополнительные рейлинги, тюнинговые спойлеры, большую антенну, большие нештатные брызговики и т.д.

Рациональные маршруты. В каждом городе есть маршруты короткие и длинные - и так же есть затратные с точки зрения топлива и экономичные. Собираясь в поездку, задержитесь на минуту, чтобы спланировать дорогу так, чтобы вам не приходилось преодолевать подъемы и спуски, тянуться в пробках, перекатываться на первой передаче по выбоинам неровного асфальта, или же, скажем, пересекать большие проспекты и развязки, где придется по несколько раз энергично ускоряться. Подскажем еще о таком понятии как последняя миля. Это когда жители крупных европейских городов согласны оставить машину в квартале от места назначения, чтобы только не толкаться еще полчаса в пробке или не искать разворота где-то за полкилометра, чтобы вернуться потом домой.

Неисправности авто. Позволим себе напомнить, что автопроизводитель заявляет паспортный расход топлива при условии, что автомобиль абсолютно исправен. На самом деле, на аппетит двигателя влияет только несколько агрегатов и систем, но их надо обязательно привести в порядок: двигатель не должен быть изношенным, топливные форсунки и свечи зажигания должны быть чистыми, тормоза - исправными, шины - накачаны, углы установки колес - отрегулированы.



Вкратце

Если транспортная статья расходов действительно важна для вашего семейного бюджета, описанные выше меры вам надо усвоить так, чтобы они стали чем-то естественным. На самом деле это не трудно, надо только довести до автоматизма рациональные приемы управления и не отступать от приведенных здесь рекомендаций.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Motor.