ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Економіка Великобританії через санкції проти РФ втратить близько 8 млрд доларів

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 25 квітня 2022 06:45
Економіка Великобританії через санкції проти РФ втратить близько 8 млрд доларів Bentley Mulsanne (Фото: bauersecure.com)
Автор: Константин Широкун

Економіка Великобританії може втратити понад 8 млрд доларів за найближчі дев'ять років через санкції проти Росії, запроваджені після 24 лютого. Головна мета введених Великобританією санкцій - перешкодити розвитку російського військово-промислового комплексу і стратегічно важливих напрямків економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Заявлено, що найбільшого удару понесе Британська індустрія розкоші. Прогнозується істотне зниження продажів продукції таких брендів, як Bentley, Aston Martin і Burberry. Проте інсайдери кажуть, що індустрія розкоші повністю підтримує зусилля уряду.

Згідно з аналізом, загальна вартість товарів, експортованих в Росію і підпадають під дію санкцій, у 2021 році склала 993 млн доларів. Це становить 27,9% всього британського експорту в Росію в тому році. Прибуток комп'ютерної індустрії впаде на 7 млн доларів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде