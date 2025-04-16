Экономика Украины затормозила: в правительстве назвали причины

Ракетные обстрелы со стороны России и снижение экспорта привели к замедлению экономики Украины в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (февраль 2025) Минэкономики .

По оценке министерства, в феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%.

"Несколько более низкий показатель в начале года является отражением неравномерности тенденций роста прошлого года", - говорится в сообщении. В частности, в феврале 2024 года ВВП вырос на 6,8%.

В министерстве также отметили, что замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров.

В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам еВідновлення и еОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы.

Цены в Украине

В феврале 2025 года потребительская инфляция прогнозируемо ускорилась до 13,4% в годовом измерении, в то же время месячные темпы замедлились до 0,8% (с 1,2% месяцем ранее).

"Цены хоть и замедляются, но они все еще формируются под давлением высоких производственных затрат в условиях растущего спроса. К этому добавились и другие факторы, такие как временная ограниченность предложения (прежде всего некоторой с/х продукции на фоне сезонного уменьшения запасов прежде всего овощей, обусловленного низким урожаем 2024 года из-за засухи), а также усиление влияния мирового рынка на внутренние цены", - отметили в министерстве.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2025 году с 4,3% до 3,6%. На это повлияла переоценка потенциального ВВП из-за дальнейших потерь производственных факторов и продолжающееся влияние обстрелов.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году.

Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.