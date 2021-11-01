Економіка України повернулася до падіння. У НБУ назвали причину

Як зазначається в огляді, у вересні знизилися й обсяги виробництва в промисловості (на 0,7% р/р). Дефіцит вугілля та проведення ремонтів на окремих металургійних підприємствах позначилися на добувній промисловості, металургії та енергетиці. Через високу вартість газу надалі скорочувалося виробництво в хімічній промисловості. Натомість нарощування експорту агропродукції та чорних металів сприяло зменшенню спаду в оптової торгівлі та поліпшенню показників вантажообороту.

Споживчий та інвестиційний попит залишалися стійкими, хоча зростання роздрібної торгівлі сповільнилося (до 5,9% р/р) на тлі високої бази порівняння. Надалі швидко зростало будівництво (10,1% р/р), у тому числі за рахунок збільшення бюджетного фінансування дорожньої інфраструктури, зазначили в НБУ.

За даними НБУ, за січень-вересень ІВБГ зріс на 1,1%, за дев'ять місяців минулого року спостерігалося падіння на 6,0%.