Економіка України відновиться після кризи: агентство Fitch назвало терміни

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що реальний ВВП України зросте у 2021 році на 4,1%. Економіка майже відновиться після спаду на 4,2% в 2020 році.

Водночас Fitch прогнозує зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році у зв'язку з відміною політичних стимулів.

"Але рівень смертності знижується, і ми припускаємо, що економічні заборони залишаються обмеженими", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, в 2020 році ВВП впав на 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% в 2021 році, на 4,3% в 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.