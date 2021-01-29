Економіка України майже відновиться після кризи: в НБУ назвали умови

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Урядовий карантин більше не перешкоджатиме економічній діяльності українців

У 2021 році економіка України швидко відновлюватиметься (+4,2%) та майже повернеться до докризового рівня. Економіка повернеться до зростання, незважаючи на січневий локдаун і продовження адаптивного карантину в першому півріччі.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за січень 2021 року Національного банку України (НБУ).

"Макропрогнозом передбачається, що подальші обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише вимог до посиленого рівня антиепідемічних заходів", - йдеться у звіті.

За прогнозом, ВВП України зросте як завдяки нарощуванню зовнішнього попиту, так і завдяки поступовому послабленню карантинних обмежень та невизначеності, що вони генерують

У 2021 році відновляться майже всі сектори економіки. Ті, що найменше постраждали від карантинних обмежень (зокрема промисловість, сільське господарство), отримають основний поштовх від зростання попиту, в т.ч. і зовнішнього. Повільнішим буде відновлення в чутливих до карантину секторах послуг і транспорту (пасажирські перевезення, зокрема авіаційні). Для них вагому роль відіграватиме швидкість та охоплення вакцинацією від коронавірусу. В інших секторах бізнес здебільшого адаптувався до діяльності в умовах карантину та нарощуватиме виробництво.

Уже з першого півріччя очікуються додатні темпи зростання ВВП у річному вимірі, зазначають в НБУ.

"У середньостроковій перспективі українська економіка зростатиме завдяки відновленню зовнішнього попиту, збільшенню реальних доходів населення, поліпшенню споживчих настроїв та зростанню кредитної активності" - йдеться в огляді.

Нагадаємо, оновлений прогноз Національного банку України за січень 2021 року передбачає відсутність у майбутньому жорстких карантинних обмежень як в Україні, так і у світі. Водночас триваліший строк пандемії коронавірусу є одним з головних ризиків прогнозу.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, у 2020 році ВВП впав на 4,4%.