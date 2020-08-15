Економіка України почала відновлюватись у третьому кварталі, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зазначив, що коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій у світі за останні 70 років

Українська економіка почала відновлюватись. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пише, що, за прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш, ніж на 4% щорічно.

"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися", - написав він.

За його даними, коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років.

"Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія - 22,1%, Велика Британія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США -9,5%, Польща -7,9%", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році.

Зазначимо, що в уряді назвали острів стабільності української економіки під час кризи.