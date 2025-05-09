Экономика России трещит по швам: останется ли Путин без денег на войну

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ВВП снижается, инфляция и дефицит бюджета растут

Чиновники в России признают упадок

Потребительская активность россиян снижается

Нефть продолжит дешеветь, что усилит негативные тенденции

Ситуация в экономике России с 2025 года начала существенно ухудшаться. Темпы роста ВВП снижаются, инфляция увеличивается и растет дефицит бюджета. После стагнации, которая происходила в первые три года войны, экономика страны-агрессора начала демонстрировать признаки рецессии. Иными словами, застой производства и торговли начал постепенно переходить в состояние падения.

Явные негативные явления признают уже не только мировые эксперты, их не могут скрывать и российские аналитики. "В промышленности наблюдается стагнация. Объем выпуска – после увеличения в конце 2024 года – в январе резко скорректировался до уровня примерно середины прошлого года и затем стабилизировался. Если же рассмотреть динамику выпуска промышленности без секторов с доминирующим присутствием ОПК, можно говорить о переходе к рецессии", – говорится в анализе ситуации в РФ за первій квартал 2025 года от российского Центра макроєкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Падает производство и добыча углеводородов

В РФ падает производство пищевых продуктов, добычи углеводородов, нефтепродуктов, стройматериалов, черной металлургии, гражданского машиностроения. "Объем производства гражданской продукции в I квартале снижался на 0,8% в месяц. В результате, уровень выпуска достиг наименьших значений с апреля 2023 года", – говорится в анализе ЦМАКП.

В правительстве России, вопреки оценкам экономистов, продолжают демонстрировать оптимизм и придумывают эвфемизмы для определения ситуации. Замедление темпов роста производства называют "переходом от фронтального роста к фрагментарному" в ряде отраслей.

"Если в начале и середине прошлого года рост был фронтальным, то сейчас более выражена фрагментация – где-то рост идет сильнее, где-то идет снижение, что вообще-то нормально – не могут все отрасли расти на десятки процентов в год. Такая фрагментация в экономике, более неравномерные темпы роста имеют место быть", – цитируют российские ресурсы замглаву Минэкономразвития РФ Полину Крючкову.

Рост ВВП снизился почти в три раза

Но цифры за словами не спрячешь. В I квартале 2025 года ВВП России увеличился лишь на 1,7% в годовом выражении, что значительно ниже роста на 5,4% за аналогичный период 2024 года. В минэкономики РФ прогнозирует рост на 2,5% в 2025 году, тогда как международные эксперты считают, что он замедлится до 1,6% по сравнению с 4,3% в 2024 году.

Инфляция в 2025 году в РФ прогнозируется довольно высокой - на уровне 7–8,2%, при том, что в прошлом году она составила 9,52%. В конце апреля Минфин РФ ухудшил ожидаемый дефицит федерального бюджета более чем в 3 раза – с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Негативные изменения экономики РФ являются перманентным эффектом на санкции, введенные партнерами Украины против в России и результатом падения цены на нефть, продажа которой является основным источником наполнения бюджета.

Базовой для бюджета РФ на 2025 была цена нефти в 70 долларов за баррель, при этом критический уровень – 60 долларов. Сейчас нефть марки Brent упала ниже 60 долларов за баррель, российской Urals – ниже 50 долларов. Цена снижается как в результате торговых войн, объявленных США, так и увеличения добычи нефти странами ОПЕК. Нефть может дешеветь и дальше. ОПЕК+ договорилась в июне дополнительно увеличить добычу на 411 000 баррелей в день, несмотря на падение цен и ожидания более низкого спроса.

Негативные ожидания даже у российских экспертов

Россия в таком случае столкнется с еще более серьезными трудностями, предполагает российский бизнесмен Олег Дерипаска. "Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115–125 рублям за доллар", – считает он. Сейчас доллар в РФ стоит около 82 рублей.

Известный российский экономист Наталья Зубаревич отмечает существенное снижение поступлений в бюджет. "Мы видим, что собраны доходы – вот те, которые собрали за январь-февраль, не квартал, извините, январь-февраль, — собрали только 10% от годовой нормы. А два месяца Ц вы понимаете, это как бы 1/6 часть. 10% – маловато будет. А по расходам уже почти 20% от годовой нормы потратили", – заявила она.

Ситуацию в экономике можно называть по разному, отмечает Зубаревич. Но суть от этого не меняется. "Давайте так, это вопрос лингвистики. Кому-то нравится слово "замедление". Оно, очевидно, и признается правительством. Мне больше нравится слово "сдвиг в сторону рецессии", но рецессии пока нет в целом за счет того, что тащат показатели вверх оборонные сектора и регионы", – заявила эксперт.

Банки "держатся", крупнейшие компании уже в убытках

Российским банкам пока удается работать с неплохими результатами. Сбербанк в прошлом году достиг рекордной чистой прибыли в 1,58 трлн рублей (18,1 млрд долларов). Однако рентабельность капитала банка снизилась до 24% – в 2023 году она была 25,3%.

ВТБ в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыли на 15,4% в годовом выражении, достигнув 141,2 млрд рублей. Но годовая прибыль может снизиться до 400 млрд рублей из-за жесткой денежно-кредитной политикой и ограничениями на рост кредитования.

А вот энергетически компании несут серьезные потери. У "Газпрома" рекордные убытки. В 2024 году они составили 1,08 трлн рублей. Это произошло из-за падения экспорта в Европу и снижения стоимости активов. Выручка от экспорта газа сократилась в 2,6 раза, несмотря на увеличение поставок в Китай.

Прибыль "Роснефти" в прошлом году снизилась на 14,4% – до 1,084 трлн рублей. Это произошло из-за увеличения кредитных ставок и падения курса рубля к доллару. В январе прошлого года доллар стоил 89 рублей, в декабре уже 101 рубль. В 2025 году курс рубля укрепился и в мае доллар стоит порядка 80 рублей. Эти может быть связано со снижением спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке из-за снижения объемов импорта.

Экономику РФ "вытягивает" ВПК

Ничего хорошего в экономике России в скором времени ожидать не стоит, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. "Рост там происходит в ВПК из-за войны. Промпроизводство – до 1,1%. Если убрать ВПК, то это "минус". Инвестиции снижаются, сократились трансферты в регионы – они уже не получают почти ничего. Растет фармакология, работающая на импортозамещение из-за санкций, и химия, которая является экспортоориентированной отраслью, поскольку производит удобрения", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

По всем остальным происходит замедление производства. "И это не временное явление. Они достигли потолка возможностей и сейчас уже не могут исправить ситуацию. Бюджетная подушка, которую они еще как-то подкачивали, окончательно сдулась", – считает Шевчишин.

Эксперт также отмечает и снижение потребительской активности. Темпы роста розничных продаж в три с лишним раза ниже роста доходов. "Реальные доходы выросли на 7,1% с учетом инфляции, а розничные продажи только на 2,2%", – отметил Шевчишин. Такая ситуация, по его словам, может быть из-за того, что в реальные доходы включены и доходы от депозитов.

"Идет замедление внутренней торговли при том, что деньги есть. Кредитование ограничены Центробанком – говорят и так закредитованы сильно. Реальные ставки по более-менее долгосрочным кредитам – до 40%", – отмечает эксперт.

Если смотреть в будущее, то кризис в экономике России уже углубил свои метастазы далеко за пределы сектора государственных финансов, считает экс-член совета НБУ, экономист Виталий Шапран. "Во многих отраслях и регионах ситуация настолько критична, что когда у меня спрашивают, какой мой прогноз по инфляции и ВВП России на 2026 год, то я отвечаю, что для того, чтобы давать такие прогнозы, нужно быть уверенным, что эта Россия будет существовать в ее нынешнем виде в 2026 году", - отметил он.

Позитивных прогнозов для российской экономики сейчас найти практически невозможно. Их не дают не только московские чиновники, но и лояльные к режиму Путина эксперты. Если нефть продолжит дешеветь или даже ее цена останется на нынешнем уровне, то в РФ придется существенно урезать бюджет. Прежде всего, "под нож" попадут социальные проекты и капитальное строительство.