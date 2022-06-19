Економіка пожвавлюється. На які товари відновлюється попит в Україні: відповідь Нацбанку

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, попит на товари серед українців змінився. Однак, економіка поступово адаптовується до нових реалій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової в інтерв'ю для "24 каналу".
За словами Рожкової, в перші місяці війни українці віддавали перевагу товарам першої необхідності: їжі, медикаментам, якимось простим речам.
Водночас наразі відновлюється попит на промислові товари, одяг або ж послуги. Зокрема купувати імпортовані речі, наприклад, пральні машини й автомобілі, українці почали також частіше.
Як відзначила заступниця голова НБУ, економіка поки не досягла довоєнного стану. Руйнування інфраструктури, об'єктів промислового виробництва, виїзд українців за кордон - спровокували серйозні втрати для економіки. Йдеться про близько 100 млрд доларів. Однак економіка потроху починає працювати.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чого очікувати покупцям первинної нерухомості.
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