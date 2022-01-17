Економіка Китаю показала рекордне зростання за 10 років: що стало причиною

Минулого року економіка Китаю зросла на 8,1% - це найкраще зростання з 2011 року. Темпи були набагато вище цільового показника уряду "більше 6%" і переглянутого зростання на 2020 рік на рівні 2,2%. У 2020 році економіка зафіксувала найслабше зростання за 44 роки, але відновилася швидше, ніж інші великі економіки.

Дані Національного бюро статистики (НБС) показали, що валовий внутрішній продукт в останньому кварталі виріс на 4,0%, швидше, ніж очікувалося, але все ж найслабшим темпом з другого кварталу 2020 року. Зростання склало 4,9% в третьому кварталі.

Друга за величиною економіка світу бореться з швидко остигаючим сектором нерухомості, а також зі спорадичними спалахами COVID-19, які можуть завдати удару по її заводам і ланцюжкам поставок.

Кілька китайських міст були приведені в стан підвищеної готовності напередодні сезону святкових подорожей по місячному Новому році, оскільки штам "Омікорон" досяг більшої кількості районів, включаючи столицю Пекін.

"Зараз знижувальний тиск на економіку Китаю все ще відносно великий, а зростання зайнятості і доходів жителів обмежений", - заявив на прес-конференції глава НБС Нін Цзічже.

Ринок нерухомості Китаю сповільнився в останні місяці, оскільки регулюючі органи активізували кампанію зі зниження високих ставок за позиками, що спровокувало дефолти в деяких компаніях з великою заборгованістю.

Інвестиції в нерухомість в грудні впали на 13,9% в порівнянні з минулим роком, падаючи найшвидшими темпами з початку 2020 року. Інвестиції зросли на 4,4% у 2021 році, що є найповільнішим показником з 2016 року.

Слабкі дані про споживання також затьмарили перспективи: роздрібні продажі в грудні не виправдали очікувань, збільшившись всього на 1,7% в порівнянні з роком раніше, що є найповільнішим темпом з серпня 2020 року.

"Найбільша проблема в цьому році для політиків - як стабілізувати економіку в діапазоні 5-5, 5% на тлі динамічної політики нульового COVID", - сказав Не Вен, головний економіст Hwabao Trust в Шанхаї.