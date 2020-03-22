Економіка Китаю починає відновлюватися, - МВФ

Економіка Китаю починає демонструвати деякі ознаки нормалізації після повномасштабного шоку, викликаного коронавірусом, але зберігаються серйозні ризики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомили представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) в блозі про економічний вплив пандемії, більшість великих китайських фірм знову відкрилися, і багато місцевих працівників повернулися до роботи, але число тих, хто заразилися коронавірусом знову може зрости у міру відновлення національних та міжнародних поїздок.

Аналітики вважають, що спалахи в інших країнах і коливання фінансового ринку можуть змусити споживачів і фірми побоюватися китайських товарів, як тільки економіка запрацює знову.

"Коронавірус, який заразив 250 000 осіб і вбив понад 10 000 осіб, завдав величезної шкоди світовій економіці. У Китаї уповільнення у першому кварталі буде значним, залишаючи глибокий слід на весь рік", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що правильна політика Китаю мала значення в боротьбі з хворобою і пом'якшення її впливу на економіку, хоча і з жорсткими економічними компромісами.

У МВФ заявили, що китайські політики повинні бути готові продовжувати підтримувати зростання і фінансову стабільність, якщо це необхідно, і координувати дії на міжнародному рівні.

Політичні джерела агентства в Китаї заявили, що країна виділить 2,8 трильйона юанів (395 мільярдів доларів) у вигляді облігацій місцевих органів влади, щоб пожвавити свою економіку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обсяг промислового виробництва в Китаї за підсумками січня-лютого 2020 року скоротився на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року через пандемію коронавірусу.

Ухань, який був епіцентром епідемії, чотири дні поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом.