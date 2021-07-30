Економіка єврозони відновила зростання, але поки не вийшла на пандемічний рівень

У порівнянні з тим же періодом 2020, коли локдауни для уповільнення поширення коронавірусу призвели до зупинки економічної активності, ВВП підскочив на 13,7%.

Як зазначає агентство Reuters, на відміну від економіки США і Китаю, які перевищили свої докандемічні рівні, економіка зони євро залишається приблизно на 3% менше, ніж в кінці 2019 року.

Євростат також повідомив, що інфляція в єврозоні прискорилася до 2,2% в липні з 1,9% в червні - це найвищий показник з жовтня 2018 року. Рушійним фактором інфляції знову стали ціни на енергоносії, які в липні зросли на 14,1% порівняно з минулим роком.

Лідерами зростання стали третя і четверта за величиною економіки єврозони, Італія та Іспанія, з квартальним зростанням відповідно 2,7% і 2,8%. Економіка Португалії, орієнтована на туризм, зросла на 4,9%.

З початку 2020 року єврозона двічі переживала два послідовних квартали скорочення, визначених як технічна рецесія, при цьому заходи щодо стримування поширення коронавірусу в останній раз були відзначені в період, що охоплює кінець 2020 року і початок 2021 року.

У перші три місяці цього року активність знизилася (на 0,3%) в основному через слабкість в Німеччині, де блокування з листопада обмежило приватне споживання. Найбільша економіка Європи повернулася до зростання в другому кварталі, але зростання на 1,5% показав слабший відскік, ніж очікувалося.

Французька економіка, друга за величиною економіка єврозони, зросла на 0,9%.

Євростат також повідомив, що безробіття в зоні євро впало в червні до 7,7%, або 12,517 мільйона осіб.