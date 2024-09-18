Без экономического и демографического анализа общин не обеспечить качественное восстановление: почему это нужно всем

По ее словам, согласно данным Всемирного банка, только по состоянию на 2023 год потребности на восстановление Украины оценивались почти в 500 млрд долларов, но по итогам текущего года эта цифра существенно возрастет.

"Когда Всемирный банк обнародует следующий отчет об убытках Украины, эта цифра - потребности в восстановлении Украины, будет гораздо выше, поскольку именно в 2024 году были очень жестокие обстрелы энергетической инфраструктуры, восстановление которой стоит гораздо дороже", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что поскольку перед Украиной сегодня стоит два главных вызова – война и евроинтеграция, восстанавливаться после последствий первого нужно по тем правилам, которых требует второй. Именно поэтому основной принцип украинского восстановления - восстановление по принципу "Лучше, чем было", то есть по правилам Евросоюза, частью которого стремится стать Украина.

Основной планировочный документ, который обеспечит качественное восстановление по такому принципу – программа комплексного восстановления (ПКВ), разрабатываемых регионами и общинами. По состоянию на сегодняшний день уже более 200 украинских территориальных общин занимаются ее разработкой или даже завершают этот процесс.

"Создание программ комплексного восстановления - не обязательно для всех территориальных общин, но мы стараемся достучаться до каждой, чтобы объяснить, что ПКВ - не только о планировании, но и о высоком качестве восстановления. Именно по принципу "Лучше, чем было", - отметила Кобчик.

Парламентарий также отметила, что на первый взгляд, создавать ПКВ нужно общинам, нуждающимся в интенсивном восстановлении. То есть находящимися на деоккупированных территориях или расположенным вблизи фронта. Но это впечатление - ошибочно, поскольку даже общины того же Закарпатья нуждаются в пересмотре своих стратегий развития, ведь туда переехало более 1 тыс. релокированных предприятий. Соответственно, меняется социально-экономический профиль общин, а следовательно, нужно пересматривать планы по их развитию - расширять инфраструктуру, менять сеть предоставления услуг и т.д.

Два главных фактора, которые общине нужно проанализировать в первую очередь перед тем, как создать перечень объектов, нуждающихся в восстановлении - экономический и демографический. В первом случае община должна понять, где будет работать бизнес на ее территории и что это будет за бизнес. То есть речь идет об анализе ее экономического потенциала.

"Общество должно трезво оценить свой инвестиционный потенциал - посмотреть, что она может предложить новому бизнесу, где есть смысл устроить индустриальный парк, где может быть сырье для того или иного производства и т.д. Общество должно четко понять, где он сможет дать работу нашим переселенцам, которые принесут налоги в местные бюджеты", - объяснила Елена Шуляк.

По ее словам, после анализа экономического фактора следует не менее тщательно проанализировать демографический фактор – оценить, кто, где и как будет жить в восстановленном обществе, поскольку именно от этого будет зависеть и его экономика, и ее социальная инфраструктура.

Она также отметила, что в приоритете по восстановлению общин должно быть восстановление жилищной инфраструктуры, поскольку для украинцев, которые сегодня мечтают о трех вещах - победе, жилье и работе с достойной оплатой труда, наличие жилья является одним из основных факторов, влияющих на решение относительно их возвращение домой.

"Нам нужно думать, как вернуть украинцев домой. Без них нам не восстановить Украину, поскольку люди – это бесценный капитал. Не будет людей, не будет бизнеса, который будет работать и платить налоги, которые мы сможем тратить на оборонные нужды Украины. А жилье для людей – первоочередное. Россия более чем за 2 года войны разрушила нам то, что мы строили 5 лет. Поэтому интенсивное восстановление жилищной инфраструктуры должно быть в приоритете восстановления", - добавила Шуляк.