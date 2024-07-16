Экономический комитет ВР вызвал министра энергетики из-за унификации тарифа на распределение электроэнергии

Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании рассмотрел вопрос унификации тарифа на распределение электроэнергии, который предлагает провести Нацкомиссия по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо комитета.

Комитет пришел к выводу, что такая унификация может иметь серьезные негативные последствия для промышленности и для экономики Украины в целом, в частности приведет к потере рабочих мест и падению объемов производства. Поэтому Комитет пригласил на свое заседание главу НКРЭКУ Валерия Тарасюка и министра энергетики Германа Галущенко, чтобы спросить о причинах такого решения.

Как известно, сейчас в Украине потребители электроэнергии делятся на два класса: 1 класс – большие потребители (промышленность), использующие электрическую энергию напряжением 27,5 кВ, и 2 класс – все остальные потребители, для которых напряжение в сети снижается.

Отмена распределения на классы, предлагаемые в НКРЭКУ, по сути приведет к тому, что промышленность будет платить дважды – за собственную и общую инфраструктуру. Это не только повысит их операционные расходы, но и окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинской промышленной продукции на международном рынке, указывают в комитете ВР.

"Отмена распределения на классы потребителей электрической энергии повлечет за собой значительный рост затрат в отрасли и сделает производство нерентабельными. Это приведет к снижению объемов производства, потере рабочих мест, снижению экспортного потенциала, падению поступлений в бюджет и невозможности дальнейшей помощи силам обороны Украины", - говорят депутаты.

Отмечается, что дополнительное финансовое бремя на промышленность несет риск сокращения объема инвестиций, отрицательно скажется на объеме ВВП и снизит поступления в бюджет, поскольку промышленные предприятия являются основными налогоплательщиками. Это усложнит послевоенное восстановление Украины и может привести к потере целых отраслей экономики.

В комитете также отметили, что во всех странах Евросоюза существует дифференциация тарифов на услуги по распределению электрической энергии. Причем количество таких классов обычно превышает три, в то время как в Украине их всего два. Поэтому в контексте евроинтеграционных процессов Украине следует совершенствовать систему классификации потребителей, а не унифицировать тарифную политику.

Напомним, ранее металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" призвал правительство не допустить унификации тарифа на распределение э/э. Как отметили на предприятии, это станет разрушительным ударом по крупной промышленности и негативно повлияет на экономику страны.