Экономические ожидания украинцев значительно ухудшились: что стало причиной

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 50 п., что на 2 п. ниже уровня этого показателя в январе. Индекс экономических ожиданий уменьшился на 9,1 п. и составляет 83,7 п.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 10,1 п. и составляет 128,4 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,9 п. и составляет 181,8 п. 146 п.

"Зимний период завершается ухудшением показателей потребительских настроений. При этом, по двум показателям негативная динамика существенна и статистически значима - наблюдается падение Индекса потребительских настроений и Индекса экономических ожиданий. Кроме этого, выросли негативные ожидания по безработице. В целом, показатели уверенности и ожиданий ухудшаются, но текущее положение без существенных изменений", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Напомним, в январе 2024 года 32% украинцев оценивали уровень доброты собственной семьи как плохой, 52% - как не плохой и не хороший, 12,5% - как хороший.

При этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны - 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали "живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" еще 8%.

Заявили "можем себе позволить приобрести практически все, что хотим", 0,7% опрошенных.