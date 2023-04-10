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Экономическая активность в Украине возобновляется после ракетного террора со стороны России, - НБУ

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В течение февраля-марта экономическая активность восстанавливалась после приостановки этого процесса в конце 2022 года (из-за энергетического террора со стороны РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию замглавы НБУ Сергея Николайчука.

Как отметил Николайчук, о восстановлении свидетельствует:

  • улучшение ожиданий бизнеса – индекс деловой активности почти достиг равновесного уровня;
  • рост количества и товарооборота кафе и ресторанов;
  • увеличение среднесуточного производства в некоторых отраслях металлургии, в частности, изготовление стали и чугуна.

Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Украине постепенно улучшается, полноценное восстановление страны потребует значительного ресурса. Потребности Украины в финансировании для восстановления и реконструкции Всемирный банк оценил в 411 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов - это критические потребности, которые должны быть закрыты в этом году, отметил Николайчук.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

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