Економічний паспорт - небезпечна для країни ідея, - інвестаналітик
Влада має різні економічні ініціативи, проте не всі вони однаково корисні для країни. Так, якщо стимулювання вакцинації - ініціатива корисна і потрібна для населення, то створення Фонду майбутніх поколінь несе тільки ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву інвестаналітика Сергія Фурси.
"Різні ініціативи потребують різного фінансування. Наприклад, стимулювання вакцинації - це потрібно, і там не така велика сума. А економічний паспорт - це дуже небезпечно", - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".
Він нагадав, що аналітичні та економічні центри навіть опублікували заяву, у якій закликали народних депутатів не голосувати за проект економічного паспорту, адже він загрожує економічній безпеці України.
"Вони сказали: не робіть цього, це руйнує бюджет і це просто жахливий популізм (…) Поки що інфляція не вийшла з-під контролю, але цього року це можливо. І треба мати план "Б", умовно кажучи, що буде, якщо ціни будуть дуже стрімко зростати", - пояснив Фурса.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що влада посилює податковий тиск на підприємців, щоб збільшити надходження до бюджету, але водночас - ініціює запровадження проекту про економічний паспорт, який є відверто корупційним, антиконституційним і шкідливим для макроекономічної ситуації.
У свою чергу народний депутат Ніна Южаніна зазначила, що через популістську програму з економічним паспортом, з держбюджету будуть вилучені мільярди, що може стати причиною зменшення соціальних виплат.
Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на здобуття освіти чи покупку житла.