Економічний ефект від цифрової трансформації у ДТЕК перевищив 600 мільйонів гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з інформаційних технологій ДТЕК та керівника програми MODUS Дмитра Осики.

"Головною метою нашої цифрової трансформації поряд із оптимізацією витрат залишається підвищення надійності виробничих процесів та безпеки наших людей, покращення операційної ефективності, гнучкості та управління бізнесом, підвищення зв'язку з клієнтами. Але цифрова трансформація має і прямі економічні ефекти. Сьогодні я можу озвучити цифру в 600+ мільйонів гривень економічного ефекту від впровадження цифрових технологій і щодня вона збільшується", - сказав Осика.



Як приклад він навів проект "Ведення режиму на ТЕС", для якого було розроблено нейронну мережу, яка підказує машиністу оптимальні параметри роботи енергоблоку. За словами Осики, цей проект приніс майже 400 млн грн ефекту. Крім того, передиктивна аналітика поломок на ТЕС запобігла можливим аваріям зі збитками до 10 млн грн



Діагностувати стан електромережі в Україні також допомагають дрони, обладнані високоточним тепловізором.

"Застосування безпілотних літальних апаратів - ефективний, швидкий та безпечний спосіб інспекції повітряних ліній електропередачі. Крім того, деякі несправності обладнання, які непомітні людському оку, можна визначити лише за зростанням температури. Виявлений дефект - це попередження відключення через аварію. Так, перші випробування дрону на пілотній ділянці на Дніпропетровщині показали значну ефективність підходу: на 500 кілометрах мережі фахівці з дроном виявили 916 дефектів ізоляторів, а під час звичайного огляду їх було виявлено 176. З вересня обстеження ліній розпочалося у Київській області", - розповів Осика.



Ще одним успішним проектом стала цифрова логістика.

"Проекти логістики MODUS для компанії ДТЕК Енерго дозволили оптимізувати маршрути та швидко оновлювати інформацію про вільні вагони у реальному часі. Тобто менш ніж за рік модель окупила себе щонайменше п'ять разів", - зазначив директор з інформаційних технологій ДПЕК.



Він також підкреслив, що цифрова трансформація може стати ефективною лише в тому випадку, якщо вона супроводжується серйозною роботою, яка допомагає людям освоювати та використовувати технології.

"Люди - це ключова ланка у цифровій трансформації, без їхньої залученості та зарядженості на зміни трансформація не відбудеться", - сказав Осика.