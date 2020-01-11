Економічний ефект «соєвих правок»: нове дослідження аналітиків EasyBusiness

Український аналітичний центр «EasyBusiness» опублікував результати дослідження «Аналіз впливу «соєвих правок» на економіку України», присвяченої оцінці наслідків змін порядку оподаткування експорту сої та/або ріпаку.

Як зазначають автори дослідження, попри наявність суттєвого потенціалу з переробки сої, до прийняття «правок» Україна його майже не використовувала: 58% вирощених бобів експортувалось закордон в непереробленому вигляді. При цьому, переробні потужності країни були зайняті всього на 20%. Відтак, головною метою впровадження «соєвих правок» було прагнення держави стимулювати переробку і експорт продукції з вищою доданою вартістю.

«Дане дослідження показало, що так звані «соєві правки» позитивно вплинули на обсяги переробки культури, збільшивши цей показник на 30%. Внаслідок запровадження правок, експорт продуктів переробки шроту та олії виріс на 272 та 75 тисяч метричних тонн відповідно», - йдеться в аналітичному документі EasyBusiness.

Дослідниками також було проаналізовано вплив «соєвих правок» на бюджет України в 2018/2019 маркетинговому році. Так, відповідні зміни до Податкового Кодексу України допомогли державі зекономити 144 мільйони доларів бюджетних коштів за рахунок невідшкодування ПДВ за експортом соєвих бобів.

«Впровадження соєвих правок мало доволі суттєвий вплив на відшкодування ПДВ. Це пояснюється як за рахунок невідшкодовування ПДВ частині експортерів, так і за рахунок зменшення обсягів експорту бобів.», - наголосили автори дослідження.

Детальніше з результатами дослідження аналітичного центру EasyBusiness можна ознайомитися за посиланням.