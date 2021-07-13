Акція Чисте довкілля: Заплив на каяках з ТМ «Белая Бяроза»

Аква-плогінг присвячений прибиранню сміття з річки Дніпро, плаваючи на каяках, студентами вищих навчальних закладів міста. Активісти поєднують відпочинок на воді з прибиранням річок від пластику, скла та інших відходів.

Компанія «Бєлая Бяроза» запрошує всіх небайдужих долучитися до феноменальної події! Цього літа вирушай разом з нами на акваплогінг у своєму місті та зроби свій вклад у чистоту довкілля.

Плогінг — це популярний екологічний рух родом зі Швеції. Його учасники поєднують біг та прибирання узбіч. Тим самим, вони не лише урізноманітнюють свої тренування, але й піклуються про навколишнє середовище.

Акваплогінг з ТМ «Бєлая Бяроза» — це чудова та корисна подорож на байдарках з однодумцями. Разом ми очистимо узбережжя та острови річок від сміття! А крім того, посмакуємо морозива та створимо вторинну сировину з упаковки, з якої невдовзі пошиють м’які та сучасні ПУФИ! А найактивнішого акваплогера чекає МЕГА-ГАМАК! Тож, не зволікайте – реєструйтеся до участі в акції!

Проєкт реалізується у партнерстві ТМ «Белая Бяроза» з Kharkiv Zero Waste та ЕКОсвідомість Дніпра. Літні розваги можуть бути не тільки приємними, а ще й корисними для довкілля. Одним зі способів відпочити та допомогти планеті є акваплогінг.

Плануємо у липні - серпні:

Місто Київ, локація: Гідропарк (прокат каяків зліва за Венеціанським мостом)

Місто Запоріжжя, локація: вул. Чубанова, 15г, 200 метрів від Набережної магістралі

Місто Харків, локація: Журавлівський гідропарк

Місто Одеса, локація: Причал №1, Одеський центр каякінгу

Місто Тернопіль, локація: Дальній пляж, Тернопіль