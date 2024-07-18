В Екатеринбурге вспыхнул пожар возле военного завода, производящего САУ (видео)

Мощный пожар вспыхнул в российском городе Екатеринбурге в четверг, 18 июля. Огонь вспыхнул в районе военного завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Readovka.
Как отмечают местные Telegram-каналы, в Пионерском районе Екатеринбурга заметили сильное задымление. Дым имеет желтый цвет.
Известно, что в районе военного завода "Уралтрансмаш" вспыхнул пожар. По словам местных жителей, горит крыша пустого цеха. В сети отмечают, что в здании якобы шли сварочные работы, что и стало причиной пожара.
"Информации о пострадавших пока нет. Трое находившихся в здании работников эвакуировались самостоятельно", - пишут российские СМИ.
Следует добавить, что "Уралтрансмаш" - это крупное российское предприятие, специализирующееся на производстве военной техники, станков, а также трамвайных вагонов. В сети пишут, что это единственный завод в России, производящий самоходные артиллерийские установки.
Следует отметить, что на территории России в последнее время увеличилось количество пожаров. Они часто возникают на оборонных объектах, военных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах или нефтебазах.
К примеру, в Воронежской области вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. По данным источников РБК-Украина, дроны СБУ атаковали склад боеприпасов.
Позже СМИ показали спутниковые снимки последствий сильного пожара в Воронежской области.
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