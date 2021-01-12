У ЄК заявили, що виробник "Супутника V" не запитував сертифікацію у Євросоюзі

Офіційний представник Єврокомісії Стефан Де Кеєрсмакер заявив, що виробник російської вакцини від нового коронавірусу "Супутник V" не запитував сертифікацію вакцини в Євросоюзі. Однак він підтримує контакти з Європейським агентством з лікарських препаратів.

Про це Кеєрсмакер повідомив у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Політику поставили запитання про можливість розширення поставок цього препарату в інші країни співтовариства, крім Угорщини, яка сертифікує його в національній якості.

"По російській вакцині я можу сказати тільки, що компанія (виробник, - ред.) знаходиться уконтакті з ЕМА, але не запитувала сертифікацію вакцини для ринку ЄС", - розповів представник ЄК.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія завищує ефективність своєї вакцини. Він також назвав всі розмови щодо неї проявами гібридної дискусії.

Як писало РБК-Україна, харківська компанія "Біолік" подала документи на реєстрацію російської вакцини в Україні. За словами глави МОЗ Максима Степанова, це дозволить побачити, що собою являє "Супутник V".