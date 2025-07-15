ЕК предложила Словакии "гарантии" в обмен на поддержку санкций против России

По словам Фицо, предложение по "гарантиям" сейчас лежит у него на столе. В частности планирует отправить его главам других партий и ожидать от них ответа.

Премьер не уточнял, что именно предусматривают "гарантии", но пожаловался на "одержимость" ЕК Россией и отсутствие шансов заставить ее отозвать предложение по газу.

Он также добавил, что спор Братиславы с ЕК нельзя выиграть "со стопроцентным результатом", но и проиграть его нельзя.

"Кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть, поэтому мы должны до последней минуты бороться за приемлемый компромисс... Несмотря на то, что я очень хотел бы как можно быстрее завершить эту печальную главу работы ЕК, я все еще оставляю за собой возможность не поддержать 18-й пакет санкций", - отметил он.