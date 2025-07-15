ЕК предложила Словакии "гарантии" в обмен на поддержку санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) предложила Словакии "гарантии" по отказу от российского газа в обмен на поддержку 18-го пакета санкций против Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы словацкого правительства Роберта Фицо.
По словам Фицо, предложение по "гарантиям" сейчас лежит у него на столе. В частности планирует отправить его главам других партий и ожидать от них ответа.
Премьер не уточнял, что именно предусматривают "гарантии", но пожаловался на "одержимость" ЕК Россией и отсутствие шансов заставить ее отозвать предложение по газу.
Он также добавил, что спор Братиславы с ЕК нельзя выиграть "со стопроцентным результатом", но и проиграть его нельзя.
"Кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть, поэтому мы должны до последней минуты бороться за приемлемый компромисс... Несмотря на то, что я очень хотел бы как можно быстрее завершить эту печальную главу работы ЕК, я все еще оставляю за собой возможность не поддержать 18-й пакет санкций", - отметил он.
10 июня ЕК объявила о новом пакете санкций против России, призванном ограничить ее доходы от продажи энергоресурсов, финансовых операций и военной промышленности. Однако вскоре Венгрия и Словакия выступили против этих мер, мотивируя свою позицию желанием и в дальнейшем покупать российскую нефть и газ по выгодным ценам.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар подчеркнул, что его страна может согласиться на санкции только в случае, если ЕС предоставит четкие гарантии по уменьшению экономических потерь от отказа от российских энергоносителей. 9 июля Евросоюз в очередной раз не смог согласовать новый пакет ограничений.
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