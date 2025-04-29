ЕК поддерживает создание в Украине фонда стимулирования строительства зеленой энергетики, - инвесторы

"Мы создали концепцию Фонда гарантирования цены на электроэнергию. Еврокомиссия является нашим огромным партнером по созданию фонда. Они поверили в создание и увидели в этом реальную возможность разблокировать частные инвестиции в новые энергетические проекты в Украине", - сказала Верещинская.

По ее словам, суть работы фонда заключается в том, чтобы решить проблему рыночных рисков при продаже электроэнергии со станций возобновляемой энергетики.

Верещинская рассказала, что одно из крупнейших международных финансовых учреждений обратилась в Еврокомиссию с просьбой получить финансирование из программы Ukrainian Facility на внедрение этого инструмента.

"Сам фонд будет создан в этом году, а в следующем году он может выдать уже первые страховки", - уточнила директор ЕУЭА.

Она отметила, что правительства нескольких европейских стран рассматривают возможность наполнять этот фонд. Причем его деятельность может распространяться на стимулирование строительства ветроэнергетики, солнечных электростанций и систем накопления энергии.

"Это будет очень хорошей историей, которая точно стимулирует инвесторов делать новые проекты, довести существующие проекты до финальной реализации и подключения к сети", - заявила Верещинская.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансировать международные финансовые организации, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.