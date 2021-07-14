ЄІБ надасть Україні 340 млн євро: на що підуть кошти

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо відновлення соціальної інфраструктури на Донбасі. Таким чином, Україна отримає 340 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Кошти, отримані від ЄІБ, підуть на модернізацію інфраструктури регіонів, які приймають найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.зокрема, на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житла для переселенців, шкіл, медичних установ і соціальних центрів.
Програма орієнтована на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, прилеглі області: Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську, а також міськради в інших областях.
Раніше повідомлялося, що Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував Раді прийняти закон про отримання Україною кредиту на 300 млн євро на термомодернізацію громадських будівель.