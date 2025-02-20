В Египте впервые за более чем 100 лет обнаружили гробницу фараона

Как заявили в министерстве, гробница Тутмоса II, которая расположена к западу от Долины царей, была последней потерянной гробницей царей 18-й династии Египта и первой царской гробницей, обнаруженной после гробницы Тутанхамона в 1922 году.

"Археологи смогли идентифицировать гробницу благодаря найденным на месте алебастровым сосудам, на которых были высечены имена царя Тутмоса II и его жены царицы Хатшепсут, одной из немногих женщин, правивших Египтом", - пишет Reuters.

Кроме того, в заявлении говорится, что археологии обнаружили части его погребальной мебели, а также куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными текстами.

Однако из-за наводнения вскоре после смерти короля, гробница в целом не сохранилась. Имеются признаки того, что большая часть ее содержимого была перемещена, и сейчас ведутся работы по ее извлечению.