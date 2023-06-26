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В Египте рухнула многоэтажка. Под завалами ищут десятки человек

Фото: в Египте рухнула многоэтажка (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В египетском городе Александрия в понедельник, 26 июня, обрушился 13-этажный дом. Инцидент произошел на улице Халил Хамада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youm7.

По данным местных, под завалами дома находятся десятки жителей, а также посетители супермаркета, находившегося на первом этаже. Кроме этого обломками дома были повреждены припаркованные рядом автомобили.

На месте происшествия были привлечены все экстренные службы. На опубликованных фото видны десятки скорых автомобилей. Дом использовался в основном для сдачи квартир летом.

Предварительная причина трагедии – дом имел значительные дефекты в конструкции здания.

Фото: в египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом (youm7.com)

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Египет