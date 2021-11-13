В Єгипті через нашестя скорпіонів загинули троє людей. Більше 400 були поранені

Сильні дощі регулярно вимивають скорпіонів на вулиці, а інколи навіть й змій.

Медичним центрам у селах поблизу гір та пустель були надані додаткові дози протиотрути. Водночас лікарі, які вакцинують від коронавірусу - тепер змушені ще й лікувати укуси скорпіонів.

Мешканців закликають не покидати домівки й уникати місць з великою кількістю засаджень.

Зазначається, що укуси скорпіона не становлять загрозу для життя, втім діти й літні люди можуть зіткнутися з серйозними ускладненням. Близько 30 з 1500 видів скорпіонів виробляють отруту, яка здатна вбити людину.