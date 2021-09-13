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Єгипет відкриє для туристів два нових міста: про які йде мова

Автор: Марія Кучерявець

У Єгипті планують відкрити два нових туристичних міста у найближчі декілька місяців. Мова йде про міста Аль-Галяля та Аль-Аламін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

"Протягом найближчих декількох місяців ми плануємо відкрити два абсолютно нових туристичних міста. Одне буде на півночі приблизно в 100 км від Каїра, ближче до Червоного моря. Воно називається Аль-Галяля. Там є марина (обладнана гавань) для різних яхт. Через кілька місяців відкриємо нове місто на узбережжі Середземного моря недалеко від Олександрії, називається Аль-Аламін", - сказав він.

Міністр зазначив, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних місць, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити, а саме: Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.

Він також запевнив, що найближчим часом вартість авіаквитків в країну не зміниться.

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Єгипет