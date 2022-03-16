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В ефірі "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського. "Закликає" ЗСУ скласти зброю

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні в ефірі телеканалу "Україна 24" пустили фейкове звернення президента України Володимира Зеленського. Він нібито закликає Збройні Сили України скласти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"Любі українці, шановні захисники! Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я вимушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути у вічі. Не вийшло. Стало гірше, значно гірше. Більше нема ніякого завтра, принаймі для мене. і тепер я приймаю рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися до сімей. На цій війні не варто помирати. Я раджу вам жити, і я збираюсь робити те саме", - йдеться у "зверненні" Зеленського.

Зазначимо, що раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджав, що росія може вдатися до спроб дезорієнтувати українців. Зокрема, можливі "офіційні заяви" зеленого про капітуляцію.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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