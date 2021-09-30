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Ефіопія висилає з країни сім співробітників ООН. Гутерріш відреагував

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Ефіопії заявило, що висилає з країни сім високопоставлених чиновників ООН. Таке рішення влада прийняла через два дні після того, як ООН попередив, що сотні тисяч людей в Північному регіоні Тиграй відчувають голод через урядову блокаду допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що цей крок відбувається на тлі зростаючої міжнародної критики умов в Тиграї, а також у зв'язку з тим, що всі сторони бойових дій на півночі Ефіопії стикаються з можливістю введення санкцій з боку уряду США.

Багато країн побоюються, що поширюваний конфлікт в Ефіопії - другий за чисельністю населення країні Африки і регіональному дипломатичному важкоатлеті - може ще більше дестабілізувати і без того нестабільний Регіон.

Зокрема, Ефіопія висилає голів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та управління ООН з координації гуманітарних питань. У семи співробітників ООН є 72 години, щоб покинути країну, оскільки їх звинувачують у "втручанні" у внутрішні справи.

У свою чергу генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він "шокований" висилкою співробітників організації.

"Зараз ми взаємодіємо з урядом Ефіопії в надії, що відповідним співробітникам ООН буде дозволено продовжити свою важливу роботу", - заявив він.

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ООНЭфиопияАнтоніу Гутерріш