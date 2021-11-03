Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців Тиграя

Ефіопія оголосила НС через наступ повстанців з регіону Тиграй. У свою чергу, повстанці заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддіс-Абебу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Раніше прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграя (НФОП). Влада Аддіс-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю і підготуватися до захисту своїх районів.

Уряди чотирьох з 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграя.