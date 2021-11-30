ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ефективність вакцин через штам "Омікрон" значно знизиться, - глава Moderna

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 30 листопада 2021 09:37
Ефективність вакцин через штам "Омікрон" значно знизиться, - глава Moderna Фото: ефективність вакцин через штам "Омікрон" значно знизиться (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано із появою нового штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вакцини, що будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму "Омікрон".

"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність - ред.) була б на такому ж рівні... як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння (ефективності - ред.). Я просто не знаю, наскільки сильним воно буде, тому що нам потрібно дочекатися даних, але всі вчені, з якими я розмовляв... вважають, що "добре не буде", - розповів Бансель.

Він зазначив, що через наявність великої кількості мутацій у шиповидному білку нового штаму COVID та його швидке поширення в країнах Африки, існуючі на цей час вакцини, можливо, потрібно буде змінити наступного року.

Виконавчий директор Moderna додав, що експерти не очікували появу такого варіанту як "Омікрон" ще, принаймні, один або два роки.

Нагадаємо, раніше у компанії Moderna заявили, що мають намір випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року.

Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового штаму COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Пандемія коронавірусу
NEWS
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
DAILY
Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям