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Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, - "ЄС"

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Вівторок 29 березня 2022 22:13
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, - "ЄС" Фото: перемовини з представниками країни-окупанта (Офіс президента)
Автор: Артем Горовенко

Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, на які так очікують мільйони українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Європейської солідарності".

"Самовідданість і самопожертва, мужність і військова майстерність наших воїнів здивували увесь світ і зірвали російський бліц-криг. І це дає можливість проявити себе нашим дипломатам", - заявили в партії.

Водночас в партії згодні із заявами президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості компромісів в питаннях територіальної цілісності, відповідальність за яку лежить на ньому як гарантові Конституції.

"З 24 лютого ми дотримуємося і надалі будемо дотримуватися принципу внутрішньополітичної єдності як запоруки перемоги. Виходячи з цього, вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання Верховної ради і поінформувати народних депутатів про стартову позицію України на цих складних переговорах. Змістовно ж обговорити її пропонуємо на зустрічі Президента та голів парламентських фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який, згідно з домовленостями усіх голів фракцій, має працювати в режимі "24 на 7", - додали в "ЄС.

В партії також наголосили, що нашим переговорникам потрібне поле для маневру. І що детальну оцінку гіпотетичній мирній угоді можна давати не на основі заяв на прес-конференції, а лише тоді, коли буде зрозумілий її повний і остаточний зміст, фіналізований документ.

"Наша команда, як і всі українці, продовжує разом захищати країну на воєнному, інформаційному і дипломатичному фронтах. Жодні заяви росіян на кшталт про зменшення воєнних загроз для Києва чи Чернігова не відповідають дійсності і не повинні вводити нас в оману. Маємо цілодобово усі разом працювати на посилення обороноздатності країни", - резюмували в партії Порошенка.

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