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Ефект знижується. Moderna заявила про необхідність третього щеплення

Автор: Марія Кучерявець

Американська компанія Moderna оприлюднила нові дані випробування своєї вакцини проти COVID-19. Де наголосила на зниженні ефективності та необхідності введення третьої (бустерної) дози.

Про це про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, дослідження показало вищий рівень інфікування серед людей, вакцинованих приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був імунізований приблизно 8 місяців назад.

У своєму аналізі Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14 000 добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року.

З яких за двомісячний період з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні зі 162 випадками серед тих, хто був вакцинований минулого року.

У дослідженні наголошується, це тільки одна оцінка, але дивлячись на осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету складе 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

Варто зазначити, що 1 вересня Moderna подала заявку в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням про дозвіл на ревакцинацію.

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