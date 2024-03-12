Инструмент народной разведки. Как чат-бот "єВорог" стал оружием против оккупантов

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"Оружие в смартфоне". История создания чат-бота

С первых дней полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 обычные украинцы помогали Силам обороны уничтожать танки, артиллерию, системы связи. Люди снимали и выкладывали в сеть колонны вражеской техники и российских солдат, вторгшихся на территорию Украины.

Однако публикация фото и видео в соцсетях и мессенджерах угрожала большой опасностью, к тому же важно было оперативно передавать информацию ВСУ. Поэтому у Минцифры появилась задача придумать защищенный и быстрый способ передачи данных от гражданских к военным.

Этим инструментом стал "єВорог", который создали два разработчика за 8 дней почти без сна. 10 марта 2022 года пресс-центр Минцифры сообщил о запуске чат-бота, который "уже 2 года помогает перемещаться оккупантам исключительно в пекло".

При разработке проекта команда специалистов учитывала, как людям было бы удобно и безопасно отправлять информацию целенаправленно Силам обороны. Были проанализированы имеющиеся чаты, публикации украинцев и создан собственный продукт Минцифры. С того момента смартфоны украинцев стали оружием против врага.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что создание чата стало реакцией на вызовы войны и ответом на то, как через технологию украинцы могут помогать военным.

"За все время чат-ботом воспользовались более 570 тысяч раз. Это тысячи верифицированных сообщений, которые дают военным ценную информацию и помогают принимать эффективные решения", – подчеркнул он.

Оперативная связь между гражданскими и военными. Как работает "єВорог"

Отличием чат-бота является то, что передать информацию может только украинец, ведь авторизация происходит только через приложение "Дия".

Фото: чат-бот "єВорог" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Таким образом диверсанты не могут спамить фейковыми фото и видео. Кроме того, все отправленные данные проходят проверку. Заявку обрабатывают несколько линий поддержки.

Сначала специалисты верифицируют информацию, визуально проверяют на логику (точно ли это танк, нога или стена). Далее анализируют заявку по стандартам Минобороны, после чего принимают решение, отправлять ли ее Силам обороны.

Данные из чата автоматически попадают на карту, к которой подключены интегрированные системы автоматизированного ведения боя и ситуативной осведомленности, информационные системы правоохранительных органов.

Чем быстрее военные узнают позиции и передвижения врага, тем больше возможностей на поле боя. То есть, система ситуационной осведомленности обеспечивает оперативное взаимодействие между гражданскими и военными.

Каждое сообщение в чат-бот "єВорог" о перемещении техники врага является инструментом народной разведки фактически на уровне камер наблюдений, звонков на горячую линию, бота СБУ, данных со спутников или с БПЛА.

Фото: система ситуационной осведомленности, куда попадают данные из чат-бота (Минцифры)

В настоящее время в Украине действуют 9 ситуационных центров. Они расположены в Киеве, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге, Харькове, Сумах, Чернигове и на Донбассе. Каждый центр собирает информацию по своему направлению фронта.

Комплексная разведка позволяет оптимизировать ресурс Сил безопасности и обороны. К примеру, обнаруженный вражеский танк в посадке успевают ликвидировать до того, как он оттуда уедет.

Преступления оккупантов, колонны техники, точки запуска ракет. О чем сообщают украинцы в чат-боте

Украинцы начали активно использовать чат-бот сразу после запуска. Люди быстро научились различать технику и подробно описывать ситуацию. Более 200 тыс. пользователей отправили фото и видео оккупантов и их техники в течение первых недель работы инструмента.

Если сначала через "єВорог" можно было присылать фото, видеозаписи и геолокацию врага, то вскоре появились новые разделы – сообщения о коллаборантах, сообщения ГСЧС о взрывоопасных предметах.

Благодаря сообщениям в чате были верифицированы российские убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле Киевской области.

Другой успешный кейс – люди из 9 населённых пунктов фиксировали движение большой колонны российской техники на протяжении всего пути в 100 км. В чат-бот поступило 19 сообщений с фото и видео этой колонны.

Фото: заявка в чат-боте о перемещении колонны вражеской техники (Минцифры)

Еще в одном городе жители почти каждой квартиры с двух улиц передавали в "єВорог" данные о передвижении колонны вражеской техники с ракетами.

Пользователи с оккупированных территорий отправляли точки запуска ракет. Также люди снимали рейсы российских вертолетов, фиксировали вражеский истребитель, перемещение самоходных артиллерийских установок.

Разработчики чат-бота помогли ВСУ найти 33 системы управления связью оккупанта РЕДУТ-2УС. Информация от народной разведки в чат-боте ценна для Сил беспилотных систем, которые недавно были созданы по указу президента Украины.

В целом, за время работы "єВорога" украинцы чаще всего сообщали такую информацию о враге:

Личный состав – 14% заявок

Опорные пункты – 12%

Танки – 10%

Дроны – 10%

БТР – 9%

БМП – 8%

Самолеты и вертолеты – 7%

РСЗО – 5%

Артиллерия – 4%

РЭБ – 3%

Другое – 18%

Какая информация необходима военным

Наиболее актуальна для Сил обороны информация с оккупированных и прифронтовых территорий Украины. В частности, из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и из Крыма.

Важны данные о любой вражеской технике: ракетные комплексы С-300 и Искандер, системы связи, средства радиоэлектронной борьбы, бензовозы, места скопления техники, системы ПВО.

Также военные нуждаются в информации о перемещении колонн техники оккупантов, транспортировке техники по железной дороге, складах с боеприпасами, позициях артиллерии.

В то же время, чтобы не подвергаться опасности, при пользовании чатом "єВорог" следует соблюдать следующие правила: